Señala que esto genera falta de identidad a lo interno del club rojinegro.

Redacción – Mauricio «Chunche» Montero lanzó una fuerte crítica hacia el manejo de la divisiones menores que le han dado a La Liga en los últimos años y la falta de ídolos manudos dentro de esta estructura.

Situación que criticó el histórico zaguero rojinegro que ahora se encuentra a cargo del equipo de segunda división, Cofutpa de Palmares.

Cuadro al que se encuentra dirigiendo y que lo conduce por buen camino en el actual certamen de la Liga de Ascenso.

Aunque como una leyenda cuadro erizo se le considera como una voz autorizada para referirse a temas del equipo, aunque se encuentre fuera del mismo en este momento.

Por lo que el pasado sábado fue consultado sobre cómo analiza la actualidad del llamado «equipo de su gente», más aún de cara a la semifinal del campeonato nacional ante Saprissa.

Espacio que el «Chunche» aprovechó para señalar que desde su óptica, al equipo le hace falta identidad en las divisiones menores.

Debido a que en la actualidad la preparación de los niños y jóvenes se encuentra a cargo de expertos españoles y sin la presencia de exjugadores que son históricos dentro del club.

Situación que no ocurría antes, puesto que en la cantera del León habían figuras como Pablo Izaguirre, Carlos Castro y hasta el mismo Montero.

Todos ahora alejados de la institución pese a que son considerados por la afición como grandes emblemas del equipo 30 veces campeón nacional.

«En todo este cambio que ha estado teniendo La Liga en liga menor y en el primer equipo, como que no valoran a los ticos, no nos valoran a nosotros, en este momento en liga menor no hay un solo exjugador que esté en liga menor, todos son españoles».

«Uno hay veces que dice ¿Quién le va a enseñar a un niño qué es defender la camiseta de La Liga?, ¿Qué es jugar un clásico?, ¿Cómo se juega un clásico?, ¿Cómo tiene que usted comportarse dentro del terreno de juego y fuera del terreno de juego?», apuntó «Chunche».