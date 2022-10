Manudos se juegan la vida en menos de una semana

Redacción- El timonel manudo, Fabián Coito aseguró al final del partido, que a pesar del empate en la Catedral, los rojinegros irán en buscar del triunfo al estadio Ricardo Saprissa para poder asegurar la clasificación.

Coito dijo que en el primer tiempo, lo hicieron bastante bien generando algunas situaciones claras de gol pero que les faltó ese puntillazo final para haberse adelantado en el marcador.

Sin embargo, el técnico erizo comentó que en la segunda parte las decisiones fuera erróneas, pero que a pesar de esas malas decisiones pudieron generar algunas chances que no terminaron en nada.

»En el primer tiempo lo hicimos muy bien, en el segundo hubo momentos en donde no tomamos buenas decisiones, a pesar de eso generamos opciones, desde el punto de vista colectivo hicimos una buena tarea.

Planteamos el juego para ganarlo, el 0-0 no es lo que deseábamos pero viendo las circunstancias del partido el resultado no nos cae nada mal. Vamos a analizar el equipo de cara al partido del martes, la serie ante Real España no está definida», afirmó Fabián Coito.

El estratega uruguayo, resaltó que a pesar del empate y desgaste físico que tuvo el equipo, en la serie ante Real España no cambiará a muchos futbolistas ya que la semifinal por Liga Concacaf no esta del todo definida para la institución rojinegra.

Ahora los manudos tendrán que enfocarse en preparar el juego ante Real España, ya que el juego del próximo martes 11 de noviembre a las 6:00 pm, se definirá quién es el primer finalista del torneo internacional.