Diferentes personas cercanas a la cantante afirmaban no saber donde se encontraba, sin embargo su hermana aclaró los rumores

Redacción– Amaia Montero, ex vocalista del grupo la Oreja de Van Gogh, despertó la preocupación entre sus seguidores, luego de publicar una fotografía donde se le ve en su peor momento, seguido de la foto, volvieron las alarmas ya que la cantante se encuentra desaparecida.

Lo que más preocupó a sus seguidores fue como subió la fotografía dos veces, con una hora de diferencia, como si se tratara de un error, lo cual los hizo pensar que su estado no era el mejor.

El productor de música de la cantante asegura que desde el 16 de octubre no logra contactar a la española, luego de que recibió una llamada perdida de parte de la cantante a las 4 de la mañana de ese mismo día.

Ante la fotografía la cantante solo explicó que se encontraba destrozada, ya que uno de sus seguidores le preguntó como se sentía, en los comentarios, al ver la foto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial)

Sin embargo, su hermana Idoia Montero, confesó esta semana en el programa «Espejo Público», que la vocalista no se encuentra desaparecida, pero afirmó que la cantante no se encuentra en su mejor momento, más no iba a hablar del tema.