Chacón está con la ilusión al tope

Redacción – A solo días de que Luis Fernando Suárez entregue la lista final de 26 jugadores que representarán a La Sele en Catar 2022, Daniel Chacón reconoce que tiene la misma ilusión que tenía de niño al verse a las puertas de su primer Mundial de la FIFA.

Chacón es consciente de que tiene grandes chances de ir a la Copa del Mundo, gracias a la constancia que tuvo a lo largo de la eliminatoria, donde disputó cuatro juegos en la Octagonal y viendo minutos hasta en el repechaje ante Nueva Zelanda.

La calidad del volante de contención que también puede hacerlo como zaguero es intachable, por eso Suárez le ha dado toda la confianza para que sea usual en las convocatorias La Sele, donde ha mostrado carácter pese a tener 21 años.

Lea también: Pedro Troglio elogia a Ruiz y apunta que es uno de los jugadores más dotados de La Liga

Con mucha ilusión, Chacón fue uno de los modelos en la presentación del traje de gala de la Tricolor en el Mundial de Catar y en charla con la prensa, el oriundo de Turrialba contó que trabaja día a día para cumplir su anhelo de ir a su primer Mundial.

«Como un niño lo vivo, Duarte me decía que era su primer Mundial pero que lo vive como un niño y yo tengo esa ilusión que tenía niño al verme a las puertas del Mundial, poder estar jugando contra potencias mundiales y creo que es lo más cercano a cumplir un sueño, así como un edad bastante joven y por eso me motiva e ilusiona un montón. No estoy confiado, no soy un jugador con jerarquía en el camerino y estabilidad en selección, más allá que he podido estar en bastantes partidos, yo me voy a sentir dentro hasta cuando el profe Suárez de la lista, antes de eso trabajar día a día, confío en mí y tengo muchísima fe de poder estar ahí», afirmó Daniel Chacón.

Chacón es uno de los jugadores que está trabajando en los microciclos de La Sele en el Proyecto Gol, que este próximo 26 de octubre contará con la incorporación de Rónald Matarrita que apunta a estar en la cita universal.