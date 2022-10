Hace poco menos de un año Mora se divorció

Redacción- La modelo y cantante Melissa Mora se da una nueva oportunidad en el amor con un mayor que ella.

Después de casi un año de haberse divorciado, Melissa Mora se dio una nueva oportunidad en el amor, con un hombre que le lleva algunos años.

La pareja habló por primera vez con la prensa en una entrevista realizada por el medio Diario EXtra, donde revelaron algunos detalles de su relación.

En las declaraciones brindadas, Mora reveló que ya le entregaron un anillo lo cual es parte de la buena relación que han logrado construir.

Además, aunque existe una deferencia de edad notoria, la cantante reveló que eso no le incomoda pues ella anda buscando alguien especial sin importar los años de diferencia.

«Yo lo que deseo es alguien que me quiera y que me chinee, que me consienta en todo. Y él me chinea mucho y acá estamos, muy felices.

Yo creo en el amor, claro, y si se va vendrá otro amor. El amor es lo mejor que existe en la vida», afimró Mora en las declaraciones dadas a Diario Extra.

El nuevo galán de la cantante es el empresario Alberto Gómez y ya se han dejado fotografiar y ver en publico.