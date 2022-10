Stockwell estuvo casado con la actriz Carolina Tejera

Redacción– Hace unos días se conoció la noticia de que el empresario Don Stockwell volvería al altar, esta vez acompañado de la ex presentadora Alejandra González, quienes contraerían matrimonio.

Alejandra de 25 años, y el empresario no han confirmado la fecha de su matrimonio, sin embargo comentaron que sería hasta el otro año.

Son muy enamorado, habló sobre su novia en una entrevista para De Boca en Boca y contó que era muy chineadora.

«Cocina en casa, se lleva muy bien con mi hijo y ella me deja ser. No es una mujer tóxica, ni celosa. No es de peleas y el 99% son culpas mías, a veces si son culpa de ella», dijo.

Stockwell se casó en el 2006 con la reconocida actriz venezolana, Carolina Tejera, con quien tuvo un hijo y se divorciaron en 2011.