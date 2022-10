Sánchez no cierra las puertas a su regreso a la TV

Redacción – El reconocido periodista y presentador nacional, Douglas Sánchez, afirma que muchos ticos cuando lo topan en la calle le dicen que hace falta su característico estilo en la televisión costarricense, ya que nadie lo está haciendo en el país.

Sánchez dio una entrevista al programa De Boca en Boca de Teletica, donde reveló que no ha cerrado la puerta de volver a presentar noticias en la televisión, donde se hizo reconocido por el pueblo por su labor años atrás.

Este comunicador salió hace un año de Multimedios Canal 8, donde era el presentador y principal rostro de Telediario en su versión estelar.

Desde su adiós de este canal con capital mexicano, Sánchez se ha mantenido al margen del periodismo, ya que su intensión es no quemarse como profesional en comunicación y por eso se ha dado un respiro de los noticieros.

Douglas cuenta con más de 20 años de experiencia en la TV y por eso agradece a los ticos por todo el cariño que le muestran cada vez que lo reconocen en la calle.

«Nunca ha estado cerrado (regreso a la TV) y cuando he hecho cambios lo he realizado por buen tiempo tratando de bajarle un poco el nivel o la vinculación a algún canal anterior, hay que darse ese respiro en ese sentido, no hay que quemarse en la vida y no vale la pena quemarse, hay cosas donde uno dice que eso es lo que me interesa y he llegado aquí por mérito propio, las puertas que se abren es porque has hecho un gran trabajo anteriormente, entonces para mí eso es lo importante. La gente me sigue y me recuerda que cuando me topan en la calle hablan que hace falta ese estilo en la televisión, hoy nadie lo está haciendo. Entonces que bonito porque de alguna manera la gente se siente identificada con eso», afirmó Douglas Sánchez al programa De Boca en Boca.

En el currículo de Sánchez destacan también pasos por el desaparecido Canal 9 y por Canal 6 donde presentador de Noticias Repretel.