Salieron a la luz unas aparentes fotografías del ex novio de Karina junto a ella

Redacción– Hace tan solo unos meses, se filtró un video donde se ve a Iván Salas, quien en ese momento era novio de Karina Ramos, besando a otra mujer en un bar, video que fue expuesto por el youtuber de chismes Diego Bravo.



Esta vez, el creador de contenido aprovechó que salieron a la luz unas fotografías donde aparentemente Salas se encontraba recientemente con la reina de belleza, para preguntarle si volvería con ella.

“Definitivamente no, yo no volvería con Kari. Ella es una gran persona, yo la admiro un montón, pero no volvería con ella ni ahorita, ni en el futuro”, aseguró el modelo mediante un audio.

Ante las fotografías que habían salido, donde Bravo había comparado hasta los zapatos, ya que era similares, Salas respondió que se trataba de una simple coincidencia.

Anteriormente, Karina había dado declaración con respecto a la infidelidad de su ex pareja, diciendo que si había pasado por un mal momento.