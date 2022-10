Escobar es punto alto en la zaga del Saprissa

Redacción – En poco tiempo en las filas del Monstruo, Fidel Escobar agrade a los morados por todo el apoyo en cada partido y resalta el grandísimo nivel de la primera división tica, donde ha tenido la oportunidad de enfrentar grandes delanteros.

Escobar está encantado en las filas del Saprissa, donde tiene contrato hasta junio del 2023, pero a partir de enero ya podría escuchar ofertas del extranjero, donde el panameño estaría dispuesto a negociar, pero eso sí, su prioridad es el club más grande del país.

Para el canalero de 27 años, estar en suelo tico ha sido una grata sorpresa, ya que se ha encontrado con un certamen atractivo y de gran nivel en cada partido, debido que si no sería así, no hubiera aceptado el ofrecimiento del Monstruo.

Sus actuaciones han sido tan notables, que en redes sociales muchos saprissistas han elogiado al panameño, que ha mostrado carácter y personalidad dentro de la cancha.

Fidel Escobar está muy feliz en Saprissa y señala que su intensión siempre es darlo todo en el equipo más grande del país, asimismo resalta el gran nivel del fútbol tico.

«El nivel de Costa Rica me ha gustado, he visto un nivel grandísimo, me he enfrentado con buenos delanteros conocidos y no reconocidos, son muy buenos y me ha costado también un poco marcarlos, desde que he llegado el nivel muy bueno y los primeros partidos que no estuve, he visto gran nivel y por algo estoy aquí, porque si no hubiera sido un gran nivel no hubiese venido, pero para mí ha sido una gran experiencia y por mí me quedaría aquí jugando. A la afición de Saprissa les doy gracias porque me han acuerpado muy bien, lo doy todo por esta camisa para estar en el día del partido y creo que esa es la clave», afirmó Fidel Escobar.