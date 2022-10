Segura dejó su nombre en letras de oro en el Cartaginés

Redacción – El respetado entrenador nacional, Geiner Segura, sacó a relucir su gesta al mando del Club Sport Cartaginés, al cuál logró salir campeón tras una espera de 81 años, 6 meses y 24 días, pero tras fracasar en el Apertura 2022 fue despedido.

Segura dejó las filas del conjunto de la Vieja Metrópoli, luego de que la directiva comandada por Leonardo Vargas decidiera darlo de baja, ya que consideraban que el estratega había cumplido su ciclo con la institución.

Pese a esa gesta el timonel no pudieron revalidar el título, debido que quedaron eliminados en la fase regular tras ser últimos del Grupo B con 17 puntos. Ese pobre rendimiento generó que la directiva estuviera con lupa al entrenador de 47 años.

Con un arduo trabajo, Segura cambió la mentalidad del plantel brumoso, que logró espantar los fantasmas que perseguían a la institución tras salir campeones en el Clausura 2022, por eso tras la salida del estratega se espera un técnico ganador.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y afirma que su currículo se ha ido formado a base de trabajo, por sale contento tras ser despedido del Cartaginés, donde escribió su nombre en letras de oro para toda la vida tras el histórico título.

«He sido muy bendecido, los proyectos donde me han contratado trato siempre de hacer bien las cosas y eso es lo que habla bien de Geiner Segura, lograr el título después de 81 años, 6 meses y 24 días no fue fácil con Cartaginés, pero eso no lo logró Geiner, el yo lo quito y esto lo logramos en conjunto, entre todas las partes, así como cuando ascendimos a San Carlos, el currículo lo va formado el trabajo y tengo que agradecer a los jugadores, así como sus familias que es lo que hacen a uno ser valorado, lo más importante es eso, este servidor se ha ido formado a base de trabajo», afirmó Segura.

Se espera que los brumosos vuelvan a los entrenamientos el próximo lunes 17 de octubre. Además, elegirán a un nuevo timonel la semana entrante.