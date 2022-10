González pide a sus compañeros enfocarse en el torneo del área

Redacción – El veterano defensor rojinegro, Giancarlo «Pipo» González, afirma que están adoloridos tras el fracaso en el torneo tico quedando eliminados ante Saprissa en semis, pero aún así, los manudos recuerda que aún tiene la final de Liga Concacaf.

González señala que tuvieron un partido difícil en el Estadio Ricardo Saprissa y tras sucumbir con marcador global de 2-0, en el plantel erizo quedó un trago amargo que también repercute en toda su afición por el país.

Pese al duro golpe, Pipo alza la voz como uno de los capitanes rojinegros y señala que deben cambiar el chip rápido y dejar el luto de lado, con el fin de buscar el título de Liga Concacaf, que disputarán en una serie ante Olimpia de Honduras.

Giancarlo González afirma que el Apertura 2022 fue un torneo atípico para La Liga y pese a ello, pudieron llegar hasta la estancia de semifinales, aunque eso sí, sumaron un enorme fracaso quedando eliminados, pero ahora deben centrarse en la Concacaf.

«Fue un partido difícil acá en Tibás, un trago amargo porque no sacamos el resultado que debíamos y obviamente es difícil de asimilar, pero somos futbolistas profesionales y nos dedicamos a esto, tenemos que tratar de sacar el chip rápido y ha sido un torneo atípico pienso yo, porque esta pegado al torneo anterior, igual llegamos hasta las semifinales y pudimos hacerle frente a situaciones y lesiones de compañeros, tal no tener días de descanso y eso, pero al final no hay que poner excusas y perdimos la oportunidad de pelear por el título nacional, estamos adoloridos, pero aún tenemos una final internacional y debemos cambiar el chip. Saprissa es feliz finalista», afirmó Pipo González a AMPrensa.com.

Los manudos ahora tendrán unos días de descanso previo a su preparación para la final de Liga Concacaf, que iniciará el 25 de octubre en la casa del Olimpia de Honduras y cerrará el 3 de noviembre en el Estadio Alejandro Morera Soto.