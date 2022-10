Suárez tiene ese apodo desde que era jugador profesional

Redacción – ¿Guapo Suárez? Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional reveló su verdadero apodo, el cuál le inculcaron desde sus días como jugador profesional (1980 a 1989) en su natal Colombia.

Diferentes periodistas cafeteros, panameños y hasta hondureños le tienen de sobrenombre al estratega de la Tricolor como «El Guapo», pero este apodo no identifica al timonel colombino que más bien dio a conocer un apodo especial.

Suárez contó a AMPrensa.com que desde que era jugador le apodaron «El Gordo«, gracias a que cuando fue futbolista profesional de equipos como Atlético Nacional y Deportivo Pereira de su país, era fornido por su corpulencia y fuerte a la hora de jugar.

Desde ahí, sus familiares y amigos cercanos lo bautizaron como «Gordo». Pero eso sí, en Costa Rica solo le dice profe Suárez o de forma respetuosa lo tratan.

«A mí me dicen gordo desde que jugaba al fútbol, me decían así porque cuando jugaba era formido y fuerte para jugar. Pero me he enterado que en Colombia y otros países me dicen el Guapo, pero ese no es mi apodo (risas) para nada. Incluso en mi familia solo gordo me dicen mis personas más cercanas», afirmó Luis Fernando Suárez en charla con AMPrensa.com.