Redacción – El veterano volante porteño, Asdrúbal Gibbons, afirma que en el plantel del Puntarenas FC sueña en grande y por eso buscarán eliminar al Herediano en semifinales para ir en búsqueda del título de campeones.

Gibbons es uno de los capitanes del cuadro porteño, gracias a su liderazgo y experiencia que le ha ayudado para ser pieza fundamental en el esquema del PFC, que se coló a las semifinales del torneo tras quedar segundos del Grupo B con 25 puntos.

Esa clasificación es la sexta del PFC en su historia, lo cuál tiene muy ilusionado a los fanáticos naranjas, que están con la fe intacta de ver a los Tiburones del Pacífico dando la campanada ante el equipo que nació grande, que llega invicto a la fase final.

Incluso, en el PFC toman de ejemplo el título obtenido por San Carlos en el 2019, con el fin de ir en búsqueda de la copa y llevarla a la Perla del Pacífico.

A sus 35 años, Asdrúbal Gibbons le ha dejado saber a sus compañeros que deben aspirar a lo máximo y por eso espera que todos se unan para ir en busca del título, que sería una gran alegría para la fiel afición porteña, que tiene la ilusión intacta.

«Me gusta ganar hasta en las bolinchas y tengo como referencia un equipo de segunda división que ascendió y fue campeón que es San Carlos, le dije a mis compañeros que porque no podíamos hacer lo mismo, que no teníamos nada de diferente. Hay que soñar en grande, ahora clasificamos y no importa que nos dejen afuera, no, no, hay que soñar en grande y obviamente vamos a trabajar más duro, hay que trabajar más los pequeños detalles, nos toca Herediano, ya jugamos con ellos y sabemos que es un equipo durísimo, pero ahí vamos en el PFC», afirmó Gibbons a Tigo Sports.