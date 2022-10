Medford le achacó falta de actitud a sus jugadores

Redacción- El timonel florense, Hernán Medford le achacó a sus jugadores falta de actitud ya que no demostraron el estilo de juego que predomina en la institución rojiamarilla y añadió que no tienen excusas tras el triunfo morado.

Medford resaltó que Saprissa fue ampliamente superior al Team, ya que de principio a fin los tibaseños llevaron el juego al campo que les servía al Mounstro.

Por otra parte, «El Pelicano» recalcó que su equipo sigue positivo y él sigue creyendo en sus jugadores, ya que por un mal juego no se puede echar a la basura todo el trabajo realizado anteriormente y que los llevó a disputar la Gran Final Nacional.

«Esta es una conferencia sencilla y al grano. Simplemente Saprissa fue superior a nosotros, no hay ningún tipo de excusas. Yo sigo positivo y mi equipo sigue positivo. Mi equipo puede ganar el próximo sábado, tenemos muchas cosas que mejorar y por un partido malo no podemos decir que no nos podemos levantar.

No fue el planteamiento, nos faltó un poco de actitud y muchas cosas, Heredia no jugó a lo que juega siempre. No me vengan a decir que Heredia pudo salir goleado, porque entre semana nadie dijo que Saprissa pudo salir goleado el sábado pasado», afirmó Hernán Medford.

#ConferenciaDePrensa || Hernán Medford " Saprissa fue mejor hoy, nos ganó bien, pero no nos pueden dar por muertos" pic.twitter.com/eoEPEhzgrq — FUTV (@FUTVCR) October 31, 2022

Seguidamente, Hernán comentó que el problema del partido, no fue el planteamiento sino fue la actitud que mostraron sus jugadores ya que no hicieron lo que se estableció como el modelo de juego que tenían que llevar a cabo en La Cueva.

Además, el entrenador del Herediano dijo no empiecen a decir que pudieron salir goleados, ya que en el último compromiso en el estadio Coyella Fonseca, los tibaseños pudieron salir goleados y nadie dijo eso por el triunfo de Saprissa.