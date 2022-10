Medford sigue callando bocas como director técnico

Redacción – El controversial entrenador del Herediano, Hernán Medford, envió un contundente mensaje a sus críticos a quiénes les demostró el gran timonel que es y por eso dice que le da dicha ver que a algunos les dolió su clasificación a la final.

Medford siempre ha sido blanco de cuestionamientos, a pesar de que uno de los técnicos más ganadores en la historia del fútbol nacional, donde siempre es usual peleando por ser campeón, gracias a su experiencia que le ayuda a ser protagonista.

Muchos programas de radio y televisión le tiraron con todo a Medford meses atrás, ya que tomó las riendas del Herediano luego de un año alejado de los banquillos, con el fin de dedicarse a ser comentarista en Conexión Fútbol de canal 11 y espacios de TD Más.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y señala que demostró la calidad de entrenador que es, por eso está a las puertas de un nuevo título.

«No se hagan, el que le caiga el guante que se lo plante, yo no tengo que decir nombres y que no se hagan los santos algunos. Medford demostró la calidad de técnico que es, aunque no quede campeón, demostré lo que soy. Les dolió a algunos, que dicha«, afirmó Hernán Medford.