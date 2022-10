Soto elogia la gran mejora del Monstruo en conjunto

Redacción – El polémico gerente general florense, Jafet Soto Molina, afirma que antes Christian Bolaños era el que se echaba al hombro al Monstruo, pero ahora todo eso cambió debido que el Monstruo es mucho más conjunto dentro de la cancha.

Soto ve al cuadro morado como un equipo más compacto y por eso cree que la Gran Final Nacional será una lucha de dos titanes tanto a nivel de clubes como de entrenadores, ya que tanto Jeaustin Campos como Hernán Medford son sumamente ganadores.

Desde la óptica del directivo rojiamarillo, cuando Herediano ganó su título 29 en diciembre del 2021 se toparon a un Saprissa que tenía como figura a Bolaños, que viene de recuperarse de una lesión y que apunta a volver a la definición por el título nacional.

Jafet Soto afirma que el Saprissa ha cambiado con respecto al que enfrentaron hace casi un año, por lo que espera que la serie sea emocionante de principio a fin.

«Veo una final muy pareja contrario a lo de diciembre pasado, que fue contra Saprissa también y con un Saprissa no muy diferente, tal vez diferente porque su gran símbolo y tal vez sea el último símbolo de Saprissa en los últimos años o el último que queda en este momento, en esa última final antes Bolaños se echaba el equipo al hombro, ahora son más conjunto. Christian en los últimos partidos no ha estado considerado, no sé si en la fase final vaya aparecer Christian Bolaños en la banca o jugando, pero la diferencia de ese Saprissa era Christian Bolaños. Nosotros dependemos de lo que sea siempre el equipo. Es una lucha de titanes con dos grandes entrenadores, uno ganador en Costa Rica y otro en Centroamérica», afirmó Jafet Soto a Encuentro Deportivo de Radio Columbia.