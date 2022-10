Soto afirma que trabajar en el Team es duro

Redacción – El polémico gerente general del Team, Jafet Soto Molina, afirma que si él tuviera el presupuesto del Saprissa y Alajuelense, quién sabe que pasaría debido que en el Herediano todo cuesta más, debido a diferentes situaciones.

Soto señala que cada vez que Herediano es campeón debe prepararse para recibir notificaciones de Hacienda y de la CCSS, sumado a reportajes y noticias mal intencionadas de parte de un famoso periódico nacional.

Esas cosas le demuestran a Jafet que el éxito rojiamarillo le incomoda a muchos, por eso siempre buscan derribarlos. Pero para el directivo florense, ellos han hecho las cosas bien con mucho esfuerzo y sacrificio en busca de agrandar al club.

Fiel a su estilo polémico, Jafet Soto afirma que trabajar en el Club Sport Herediano es duro por los constantes ataques que sufren de la prensa, instituciones y hasta de aficiones rivales, que siempre tratan de bajarle el piso al equipo que nació grande.

«Acá cuándo uno es campeón debe prepararse para recibir notificaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tengo que prepararme para recibir notificaciones del Ministerio de Hacienda o recibir periodicazos de ya sabemos quiénes, entonces creo que aquí es duro trabajar y se lo digo que es duro. Son reportajes y noticias negativas en contra de nosotros, es una realidad y obviamente les incomodamos muchísimo.

No sé por qué es. Yo pienso que las cosas las hemos hecho bien y con mucho esfuerzo, sacrificio y la prioridad por encima de cualquier cosa personal es el Herediano, pero por ejemplo algunos otros frustrados y fanáticos lo ven desde otro punto de vista, no tienen la capacidad de ver eso, no tengo la culpa de esa incapacidad, al final es eso. Si tuviera el presupuesto de Alajuela y Saprissa, quién sabe que pasaría, indudablemente puedo equivocarme como lo he hecho.

Pero trabajar acá cuando recibíamos los derechos de televisión de hace cinco años era una risa, todo mundo se burlaba de mi camiseta que estaba llena de marcas, ahora muchos de esos equipos tienen más marcas que mi camiseta, eso no es algo que nos inventamos, es algo que sentimos todos los días. Hay que luchar contra todo en este equipo para ser campeones», afirmó Jafet Soto a Encuentro Deportivo de Radio Columbia.