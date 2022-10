Soto mostró su molestia contra FUTV

El gerente general del Team, Jafet Soto Molina, mandó un claro mensaje a FUTV y señala que ellos van a estar donde los quieren, lo cuál saca a relucir el enojo que tienen con el canal deportivo del Zanate.

Soto afirma que en el equipo que nació grande deben tener un trato igualitario con respecto al Monstruo, que desde la óptica de Fuerza Herediana ellos reciben menosprecio de parte del canal propiedad de Repretel y Teletica.

Además, el directivo rojiamarillo señala que no repitieron un penal a favor del Team, sumado a otro tipo de jugadas que las ignoraron, mientras que con el Saprissa fue totalmente diferente y las repeticiones fueron reiteradas en el partido de ida.

Jafet Soto habló en zona mixta y señala que juegan con la percepción en FUTV, por lo que no hay nada diferente con respecto a lo que vivieron con otras compañías.

«Esto es algo muy molesto que tiene a Fuerza Herediana, nosotros somos de armas tomar, creo que nosotros debemos tener un trato igualitario, no discriminatorio y no con esa percepción. Vamos a estar donde nos quieran, no repitieron un penal y repito que juegan con la percepción, no con la verdad. Si vemos esa jugada es idéntica a las dos faltas que le pita Kennedy Rocha y Gerson Torres con Blanco junto con Youstin Salas, pero no la pasan, no la pasan nunca, son iguales y entonces, debían ser penal pero no la pasan nunca y nunca la pasan, no es la primera vez. Ya había pasado en la otra productora y por lo visto no hay nada diferente», afirmó Jafet Soto.