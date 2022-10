Campos le ha devuelto la mentalidad ganadora al Monstruo

Redacción – El respetado entrenador del Monstruo, Jeaustin Campos, afirma que ha tenido una de sus mejores temporadas dirigiendo al Saprissa, por lo que anhela con eliminar al León en semis y así ratificar su gran gestión en el cuadro morado.

Campos le ha devuelto la identidad ganadora al equipo más ganador del país, que tuvo un inicio de torneo lleno de críticas y burlas, pero conforme fue avanzando la fase regular comenzó a escalar posiciones hasta quedar líderes del Grupo B.

Asimismo quedaron a solo dos puntos de distancias del Herediano, que fue líder absoluto asegurándose la Gran Final Nacional. La gran labor del timonel ha hecho que los fanáticos morados hayan recuperado la ilusión y felicidad de apoyar al Rey de Copas.

Por eso, el estratega de 53 años cree que la semifinal de vuelta ante La Liga es una buena oportunidad para ratificar la gran labor del Saprissa, que empató 0-0 en la ida.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y sacó a relucir todo lo realizado a lo largo del campeonato, donde se ha visto un conjunto morado efectivo y arrollador, que está con la ilusión intacta de eliminar a su odiado rival el próximo 14 de octubre a las 8:00 pm.

«El viernes es ratificar una muy buena temporada que ha tenido Saprissa, le hemos devuelto a la afición esa identidad y esas ganas de apoyar, de venir al estadio con esa dinámica, intensidad y agresividad, hemos tenido un récord de partidos ganados, hemos elevado el nivel de muchachos que no tenían protagonismo, hemos intentado acoplar a los nuevos que lo han hecho una forma extraordinaria.

Empezamos mal y terminamos de líder, quedamos a dos puntos del Herediano, creo que el rendimiento estos 12 partidos sin perder no son solo números o estadísticas, si no que también va acorde con el buen rendimiento que hemos tenido, hemos respondido en casa y de visita, para mí he tenido una de mis mejores temporadas dirigiendo al Saprissa, esperando insisto en ratificar este buen momento el viernes, no es cuestión de merecimiento y esperamos clasificar, si lo hacemos bien merecido lo tenemos», afirmó Jeaustin Campos.