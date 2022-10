Campos desea ganarle el pulso al Pelícano

Redacción – El mediático timonel del Monstruo, Jeaustin Campos, afirma que no sabe si puede sorprender a Hernán Medford en la Gran Final Nacional, debido que ambos se conocen a la perfección lo cuál hace que el ajedrez de los técnicos sea clave en la serie.

Campos espera que su idea de juego se imponga a la del Pelícano en el primer round de la serie, por eso buscará los perfiles adecuados de sus jugadores para golpear al equipo que nació grande en San Juan de Tibás.

Desde la óptica del DT morado, lo primordial para Saprissa es hacer el trabajo que han venido haciendo en el campeonato, donde ahora son claros favoritos para llenarse de gloria tras forzar a dos partidos más ante el Herediano.

Jeaustin Campos afirma que cualquiera de sus dirigidos puede jugar ante el Team y es por ello, que tiene plena confianza en darle un golpe certero al Herediano en la ida.

«¿Sorprender? A Medford ya no lo puedo sorprender, no sé como hacerlo y vamos a enfocarnos en hacer el trabajo de nosotros, vamos a sopesar que es lo que queremos y ya más o menos tenemos la idea para el domingo, que necesitamos y buscaremos los perfiles, hay algo positivo que los muchachos saben que cualquiera puede jugar de los que están arriba y a mí no me tiembla el pulso, todos están a puntita de pie, levantando la mano para ser titulares, buscaremos cuál puede ser la mejor opción y ver como se puede plantear Herediano, que perfiles necesitamos para llevarnos el primer partido», afirmó Campos.

Los morados afinan detalles para el primer duelo de la serie decisiva, el cuál se realizará el domingo a las 5:00 pm en un Estadio Ricardo Saprissa a reventar.