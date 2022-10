Capdevila un histórico de la Selección de España

Redacción – El reconocido campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, Joan Capdevila, le echó flores a Bryan Ruiz, gran capitán de la Tricolor considera que los ha deleitado muchísimo en su carrera y por eso lo como un grandísimo jugador.

Capdevila es recordado por su paso en clubes ibéricos como Villarreal, Deportivo La Coruña y Atlético de Madrid, lo cuál habla del gran currículo del ex-lateral izquierdo de la Selección de España con la que ganó el Mundial 2010 y Eurocopa 2008.

De cara al juego entre La Sele y España en la Copa del Mundo de Catar 2022, Capdevila le guarda un gran respeto al cuadro tico, al cuál lleno de elogios figuras como Bryan Ruiz, Celso Borges, Keylor Navas y hasta a Joel Campbell.

Joan Capdevila habló con ESPN Costa Rica y se deshizo en elogios hacia Bryan Ruiz, asimismo destacó el gran rol de otros jugadores del representativo patrio.

«Keylor Navas es un referente mundial, no solo Keylor si no que muchos jugadores que han pasado por la liga española y conocen bien como se vive el fútbol acá en España. Bryan Ruiz ya nos deleitó muchísimo, es un grandísimo jugador y nadie va discutir su trayectoria. Luego Celso Borges que también jugó en la liga español. También me gusta también el atacante que anotó el gol (Joel Campbell) ante Nueva Zelanda en el repechaje», afirmó Joan Capdevila en charla con ESPN Costa Rica.

Sin dudas, que ver lo que dice Capdevila del Capi demuestra la grandeza del capitán de la Selección Nacional que a sus 37 años disputará su última Copa del Mundo.