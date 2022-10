Campbell siempre ha sido duramente cuestionado por muchos ticos

Redacción – El respetado extremo derecho tico, Joel Campbell, afirma que en el Costa Rica no le han dado el lugar que se merece su carrera deportiva, donde se ha dado el lujo de jugar en grandes ligas del mundo a lo largo de los años.

Campbell estuvo de invitado en el cuarto capítulo del especial Acceso Total de Repretel, el cuál se titula «los tres mosqueteros», ya que también aparece Francisco Calvo y Yeltsin Tejeda, tres hombres claves en la Tricolor.

En esa charla con el canal de la Uruca, el atacante de 29 años dejó saber que en suelo tico no le han dado el lugar y respeto que merece su etapa como jugador donde actualmente forma parte del Club León de Liga MX.

Pese a que no le han dado el lugar que desea, Joel deja claro que eso no le molesta debido que su prioridad es jugar al fútbol para el bienestar de su familia, esto con el fin de darles una mejor calidad de vida y así puedan estar tranquilos sin que nada les falte.

Joel Campbell fue más allá y contó que lo más valioso para él es tener a sus seres queridos viviendo de gran forma para así poder ofrecerles lo mejor del mundo, a pesar de que muchos tratan de bajarle el piso pese a su gran carrera deportiva.

«No, así lo digo, no. Porque no sé cómo responderlo, pero no. No es algo que a mí tampoco me molesta. Yo trato de hacer mi carrera y mi fútbol para mi familia para que ellos estén bien porque si me preguntan: ¿Cuál es su mayor éxito en la vida? Es que mi mamá y mi papá no tengan que trabajar, que mi esposa y mis hijos estén bien, que mis hijos puedan tener un plato de comida en la mesa, decirles que vayamos a comprar algo… Eso es tener éxito en el fútbol, no si jugué 100 partidos y metí 100 goles.

Para mí el éxito es que pueda tener a una familia unida, segura, linda, que mis papás puedan viajar, que me puedan ver en Catar metiendo un gol y llevarlos con la Selección a un Mundial de la FIFA, eso para mí es lo que vale en el fútbol. No sé, si fui titular o banca, esos momentos no se compran con nada», dijo Campbell en Acceso Total.

Durante la eliminatoria hacia Catar 2022, Campbell fue cuestionado por muchos por su irregular nivel en los primeros juegos, pero conforme avanzó la octagonal fue la figura tica en ofensiva, tanto así que anotó el gol en el repechaje clasificando a La Sele.

Si usted desea ver el capítulo completo de Joel Campbell en Acceso Total puede observarlo en el sitio web de Repretel Canal 6.