Venegas le tiró con todo al referí central

Redacción – El polémico delantero del León, Johan Venegas, crítica con todo al arbitraje y señala que se les convirtió bastante difícil el partido en el Estadio Ricardo Saprissa, luego de que no les pitaran dos penales claros en la cancha.

Venegas salió inconforme por la labor de Josué Ugalde, referí central del encuentro que cometió grandes fallos a favor de Saprissa y La Liga, pero aún así le dio fluidez al compromiso, que dejó clasificado a la final al Monstruo tras ganar 2-0.

Desde la óptica del «Cachetón», los manudos tuvieron que luchar contra los once jugadores de Saprissa y contra el cuarteto arbitral, que perjudicó de gran forma al León, que sumó otro enorme fracaso en el campeonato nacional.

Johan Venegas salió muy molesto de La Cueva y afirma que tuvieron que remar contra la corriente por causa de los evidentes fallos arbitrales de Ugalde, que se nota que le quedó enorme el compromiso, ya que careció de personalidad.

«Es muy difícil cuando no te pitan dos penales en el primer tiempo, dice que no la ve, pero sí ve la de Saprissa, pero al final tratamos contra corriente contra los once y el cuerpo arbitral. El primer gol de ellos viene de una jugada en la que pita falta cuando Alex saca una pelota limpiamente entonces es muy difícil con esas condicionantes y cuando no te pitan dos penales al principio», afirmó Johan Venegas.