Cordero le marcó un golazo al Monstruo en cierre de la fase regular

Redacción – El joven atacante nacional, Julen Cordero, desea volver a las filas del Saprissa tras realizar un gran torneo en las filas de Guadalupe FC.

Cordero es hijo de la leyenda del Saprissa, Víctor Cordero, por lo que la presión sobre sus hombros es bastante grande, pero no ha sido un impedimento para seguir destacando en la máxima categoría.

Su contrato con el Monstruo es válido hasta junio del 2023, pero la directiva optó por prestar al atacante de 23 años, que cumplió con las expectativas y gracias a la confianza dada por Paté Centeno fue fundamental para Julen.

¡No hay peor cuña que la del mismo palo! Así responde Julen Cordero a #Saprissa que lo mandó a préstamo pic.twitter.com/P4QsPsT9fT — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 3, 2022

A lo largo de la fase regular, el atacante registró 1048 minutos en 16 juegos, donde se dio el lujo de marcar seis goles y dar una asistencia. Incluso, entre sus víctimas estuvo el Monstruo en el cierre de la primera fase del campeonato de Apertura 2022.

Julen Cordero reconoció que la confianza que le dio Paté Centeno fue clave para su gran labor con Guadalupe FC, donde ahora se enfocarán en realizar un buen trabajo en el torneo de copa tras no acceder a la etapa decisiva del certamen tico.

«Es la primera vez que juego un torneo corrido, había tenido minutos en Saprissa lo sé, pero bueno ahora el profe me dio la confianza y si se puede devolver en la cancha esa confianza, pues que así sea. La verdad que el profe Wálter Centeno me ha dado la oportunidad de jugar, le quedamos mal a él y teníamos que clasificar, no se dio y esperamos que el próximo torneo se de. Tengo torneo con Guadalupe hasta diciembre y claro que me ilusiona volver al Saprissa, pero ahorita concentrado en el torneo de copa», afirmó Julen Cordero.