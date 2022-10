Ruiz tiene campo fijo en Catar 2022 a sus 37 años

Redacción – El reconocido zaguero nacional, Kenner Gutiérrez, afirma que es una falta de respeto que los muchos ticos digan que Bryan Ruiz ya no sirve, cuando en realidad todavía le queda calidad de sobra en beneficio de la Selección Nacional.

Gutiérrez actualmente milita en el Xelajú de Guatemala, pero es recordado por su paso por Alajuelense, Cartaginés y Grecia en el país, así como haber asistido con La Sele al Mundial de Rusia 2018, donde se sumó tras la lesión de Rónald Matarrita previo a la justa.

Haber estado en la Copa del Mundo realizada en suelo ruso le dio la oportunidad a Kenner de tener como capitán de la Tricolor a Bryan Ruiz, que compartió de otros encuentros con el zaguero formado en La Liga, que guarda un enorme respeto hacia el 10.

Desde la óptica de Gutiérrez, en Costa Rica ya un jugador cumple los 30 años y ya lo están retirando de las canchas. Además, de que no respetan la jerarquía y carrera de los jugadores, a los cuáles irrespetan de gran forma como lo han hecho con el Capi.

Ruiz tiene campo fijo en Catar 2022 a sus 37 años, lo cuál ha desatado una ola de críticas en la afición tica. Kenner Gutiérrez conversó con AMPrensa.com desde Guatemala y salió en defensa del volante patrio, a quién considera que todavía le sobran condiciones.

«En Costa Rica usted cumple los 30 y ya lo están retirando, le dicen a uno que no sirve. No le respetan a uno las rayas, la jerarquía y todo lo que ha hecho Bryan Ruiz para nuestro país, no solo en selección, si no que a nivel de clubes, donde ha estado en grandes equipos, la insignia que significa ser nuestro capitán por muchos años. Aunque no juegue ha pasado por muchas selecciones, es uno de los guías, que tiene las mayores vivencias, sabe como enfrentar momentos difíciles, la palabra indicada en su momento.

Más allá de que se critique o como lo están viendo, para mí es una falta de respeto que digan que Bryan Ruiz ya no sirve, eso lo dicen muchos de forma lamentable, pero las condiciones todavía le sobran y para mí es un extraordinario jugador, condiciones innatas, se menosprecia pero sigue siendo una persona con mucho impacto en La Sele y por algo lo siguen llamando, es el capitán y me alegro saber que va estar en el Mundial de Catar 2022″, afirmó Kenner Gutiérrez en charla con AMPrensa.com.