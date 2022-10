Gutiérrez es uno de los capitanes de este equipo

Redacción – Muchos lo hacían ya retirado de las canchas por no verlo en el fútbol tico, pero Kenner Gutiérrez está viviendo el sueño de ser legionario y que mejor que hacerlo en un equipo que tiene de ídolos a varios costarricenses.

Gutiérrez actualmente es ficha del Xelajú MC de la Liga Nacional de Guatemala, que cuenta con gran tradición al tener cinco copas del balompié chapín. Su sede es en la localidad de Quetzaltenango, una zona fría de la nación centroamericana.

A sus 32 años, Kenner está encantado por esta experiencia en una ciudad donde le ha costado un poco la adaptación, debido que está a 2 mil 400 metros de altura. Su llegada al club se dio luego de que directivos del Xelajú lo vieran jugar con el Municipal Grecia.

Incluso, Kenner se contactó con el tico Johnny Cubero, ídolo del Xelajú que lo aconsejara. También el mismo Medford le recomendó que aceptara el ofrecimiento sin dudarlo y por eso, el zaguero está viviendo una bonita aventura en un muy buen equipo.

La ilusión del ex-jugador de La Liga es total, ya que los «Súper chivos» viven un gran momento al ser cuartos de la tabla posiciones con 19 puntos. Gutiérrez es punto alto de su escuadra sumando ya 969 minutos en 11 partidos, donde también suma un gol.

Comando por Amarini Villatoro, ex-técnico de Pérez Zeledón, el tico no ha desentonado y ya es colocado por medios chapines como uno de los mejores zagueros de la categoría, lo cuál habla bien del mundialista en Rusia 2018 con La Sele.

Kenner Gutiérrez conversó con AMPrensa.com y resaltó el buen nivel deportivo del fútbol de Guatemala, donde en su primer torneo ha realizado un notable trabajo, colocándose en poco tiempo como uno de los capitanes de la institución.

«Estoy feliz de ser legionario en un equipo que tiene de ídolos a varios ticos. Lo primero que me dice la gente en la calle es que si soy tico, entonces lo primero que me dicen es Fernando Patterson, Johnny Cubero y Hernán Medford, que son ídolos acá y cada vez que me ven me mencionan las gestas de ellos, son muy queridos y eso es bonito, saber que ellos abrieron el camino para muchos ticos acá en Guatemala, acá la parte económica es muy diferente que la de Costa Rica y futbolísticamente también han crecido bastante, actualmente la liga es muy competitiva, Xelajú cuenta con una gran afición y sin dudas estoy viviendo una bonita experiencia, tengo el hambre y la ilusión de dejar mi nombre escrito en la historia de este equipo», afirmó Kenner Gutiérrez.

A lo largo de los años, otros ticos como Allan Alemán, Alejandro Alpízar, José Carlos Pérez, Cristian Lagos, Sergio Morales y muchos más pasaron por este equipo. Asimismo, técnicos como Marvin Rodríguez, Rónald «La Bala» Gómez y Medford pasaron por sus filas.