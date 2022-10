Gutiérrez dejó su huella en Alajuelense

Redacción – Su amor por La Liga es enorme, por eso Kenner Gutiérrez formó parte del club desde los 12 hasta los 30 años, es un liguista más y aunque salió en el 2020 del club erizo, su cariño persiste y por eso está ilusionado con ver al León ganar la 31.

Gutiérrez se dio el lujo de jugar más de 250 partidos en primera división con La Liga, donde también festejó cinco títulos en la época del Macho Ramírez. Eso hizo que el zaguero tenga grandes recuerdos, pero también amargos que lo hicieron crecer.

Esa experiencia hace que el jugador del Xelajú MC de Guatemala siga de cerca a la institución de sus amores, a la cuál no le pierde el rastro y por eso está encantado por ver el gran proceso que ha tenido Alajuelense en los últimos torneos.

Desde la óptica del zaguero de 32 años, los manudos ya se han acostumbrado a estar en finales, por eso espera que el León muestra jerarquía para poder eliminar en semifinales al Saprissa y así acercarse a la ruta de un nuevo cetro de campeones del país.

Para Kenner lo hecho por Agustín Lleida como gerente deportivo fue vital, ya que dejó grandes bases que tarde o temprano darán buenos frutos en el Equipo de su Gente.

Kenner Gutiérrez charló con AMPrensa.com desde suelo guatemalteco y afirma que ahora en La Liga solo se habla de llegar a finales, por eso resalta que ahora no hay figuras en el club, si no que es un equipo donde todos lo dan todo en pro de Alajuelense.

«La Liga ha aprendido y los últimos años le ha pasado que han ganado mucha experiencia de los partidos de finales y semifinales, La Liga tiene un camerino muy muy pesado, con jugadores de mucha jerarquía y mucha experiencia, que ya no los asusta nadie y también hay jóvenes como Carlos Mora, que tiene su rato y hasta el mismo Alex López que tiene su tiempo, para mí lo más importante fue el proceso que le dio Agustín Lleida, eso tarde o temprano dará resultados.

Sin dudas, La Liga ha tenido buen proceso, uno se ilusiona con ver la 31. En Alajuelense en los últimos años siempre está hablando de finales, que las gane o no, ahí están siempre y eso habla bien de ellos, competir en dos torneos y estar casi al mismo torneo no es fácil, creo que ellos lo están logrando, siento que hay un gran grupo y no hay figuras, muchas se ha hablado de la figura de Bryan Ruiz, pero hay veces que no juega, entra de cambio y el equipo sigue, si pueden mantener ese nivel, no hay dudas que podría llegar la copa 31 a la institución», afirmó Kenner Gutiérrez en charla con AMPrensa.com.