Su novio la apoya incondicionalmente



Redacción– Leonora Jiménez admitió que de pasar a usar tacones todos los días, ahora se encuentra de lleno con “Gran Fondo Andrey Amador” el evento de ciclismo que se llevará a cabo en febrero del año entrante.

La modelo dejó a un lado su faceta de modelo para dedicarse a su nueva pasión, que desde hace al menos 3 años practica, que es el ciclismo, del cual asegura se encuentra apasionada.

“Cada etapa trae su dificultad. Hoy se me hace muy fácil venir a hablar de ciclismo, y viera como me costó ponerme los zapatos que ando. Y yo decía ‘como hace años usaba tacones todos los días’”, mencionó Leonora a AM Prensa.

La empresaria ha puesto una pausa a el planeamiento de su boda, ya que hace un mes compartió con su seguidores la noticia de que se casaría con su novio Mariano Herrera.

Jiménez confirmó a AM Prensa que por el momento no tiene fecha definida para su boda, sin embargo podría ser a finales del 2023, ya que actualmente está dejando que pase la competencia para dedicarse a eso.

En varias ocasiones la modelo ha compartido la historia de amor con su novio, quien llegó en el momento más difícil que ha vivido la deportista, siendo un soporte para ella.

Además mencionó que lo que le encanta de él es como la apoya y se incorpora en lo que ella hace, ya que Herrera también estará compitiendo en el evento.