Torres ha ganado cuatro títulos nacionales con Saprissa

Redacción – El respetado capitán del Saprissa, Mariano Torres, anhela con ver al Saprissa celebrar a fin de año tras un período de 6 años sin hacerlo.

Torres llegó al Monstruo en junio del 2016 y apenas en su primer certamen se dio el lujo de salir campeón nacional con los morados. Incluso, el argentino señala que la primera vez cuando se topó al presidente morado le dijo que diciembre quería celebrar.

Desde ese torneo, los morados se olvidaron de pasar las fiestas de fin año celebrando una copa. Dicho trofeo celebrado hace seis años atrás significó la estrella 33.

Las copas 34, 35 y 36 se ganaron en el primer semestre del 2018, 2020 y 2021. Es por ello, que Mariano promete darle todo para que el Monstruo le regale a su afición un nuevo campeonato nacional a fin de año y así cerrar el 2022 con broche de oro.

Mariano Torres habló en conferencia de prensa y afirma que cuando se vino a Costa Rica sabía poco del país, pero eso sí, ahora es ídolo morado y por eso espera que el Rey de Copas de Costa Rica vuelva a regalarle un fin de año teñido de morado.

«Me acuerdo cuando me vine al Saprissa y lo tengo muy presente, obviamente que no estaba empapado de todo el fútbol de acá, pero si sabía que venía al equipo más grande, si sabía que debía pelear por un campeonato, eso me gusta y es muy lindo, que fue a mitad de año y me cruce al presidente, que le dije que esperaba que diciembre estuviéramos festejando, fue ese último diciembre del 2016 que salimos campeones y esperamos repetirlo en este año otra vez», afirmó Mariano Torres.

Los morados afinan detalles para el primer round de la Gran Final ante Herediano, el cuál está pactado para este próximo 30 de octubre a las 4:00 pm.