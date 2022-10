Redacción- El defensor costarricense, Ronald Matarrita disputó cinco minutos en la victoria del FC Cincinnati 5-2 ante el DC United y así asegurar el boleto a los Playoffs de la Conferencia Este.

El primer tanto del juego, llegó en los pies de Luciano Acosta que sacó un remate para vencer al portero David Ochoa en seis minutos del primer tiempo.

Rápidamente llegó el segundo para el Cincinnati, apareció el joven delantero Brenner que sacó un remate bajo las piernas de David Ochoa y así poner el 2-0 en ocho minutos de la primera parte.

That's how you double a lead. 👏 pic.twitter.com/CPGHd1hYVD

Cayó el tercer tanto para el Cincinnati, tras una gran jugada colectiva, Brenner sacó un remate que dejó sin posibilidades al portero Ochoa y poner el 3-0 en 24 minutos del prrmer tiempo.

Llegó el descuento del DC United, apareció Ravel Morrison que sacó un potente remate de larga distancia y vencer al portero Roman Celentano en 26 minutos del primer tiempo.

#️⃣4️⃣9️⃣ gives us life with this strike 🎯@morrisonravel || #VamosUnited pic.twitter.com/9iJ3qyQnbC

