Medford se mostró contento por el empate sin tantos

Redacción – El polémico entrenador florense, Hernán Medford, afirma que al Herediano no le faltó nada en su visita a la «Olla Mágica» del Puntarenas FC y más bien, resaltó que todavía siguen sin perder en el campeonato.

Medford se mostró satisfecho por el 0-0 cosechado en la ida de las semifinales, donde el equipo que nació grande buscará la clasificación en el Estadio Coyella Fonseca, que se pintará de rojiamarillo para la vuelta de la serie.

Desde la óptica del Pelícano, el Team salió feliz en su visita a Puntarenas, debido que se toparon con una cancha complicada debido a las fuertes lluvias previo al juego, sumado al complicado ambiente que se vive en el reducto naranja.

Pese a lo complicado que fue visitar la Perla del Pacífico, Herediano mostró jerarquía, mantuvo su invicto y de paso, aprendieron de las experiencias del pasado para poder salir con un buen resultado, el cuál Medford resaltó en conferencia de prensa.

«Al Herediano no le faltó nada en Puntarenas, seguimos sin perder y de lo que no hubo para que voy hablar que fueron los goles. Entonces, no lo veo en el tema y obviamente usted prepara el partido para ganar, pero si no ganas de visita y sacas el cero, eso te deja feliz, el gol de visita por lo que hemos tenido en las dos últimas semifinales, tengan por seguro que fue un muy buen marcador, aprendimos de la experiencia porque vivimos dos semifinales así, nos fuimos sin gol en contra y entonces eso es aprender de lo que no hemos pasado bien en dos semifinales que yo he estado», afirmó Hernán Medford.