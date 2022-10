Medford evitó hablar del León

Redacción – El mediático timonel del Herediano, Hernán Medford, afirma que Alajuela no tiene vela en el entierro de la serie entre florenses y Saprissa, por eso pidió a la prensa dejar de mencionar a La Liga ante la posibilidad del Team de igualarlos en títulos.

Medford evita entrar en polémicas y señala que no pueden meter a Alajuelense en la discusión de la final, debido que los manudos ya están eliminados y por eso es mejor concentrarse en lo que el pulso de la serie ante el Monstruo.

Desde la óptica del Pelícano, Herediano ha sido el equipo más ha clasificado y más títulos ha ganado en la última década, lo cuál hace que sea un equipo con gran fuerza en el fútbol costarricense, a pesar de que muchos no lo vean así.

Siete títulos nacional, una Liga Concacaf y dos Supercopa reflejan el poderío del Herediano en los últimos 10 años, pero aún así, manudos y morados los minimizan.

Es por ello, que a las puertas de la copa 30 del equipo que nació grande, Hernán Medford no le pone atención a la posibilidad de igualar al León en cetros y por eso pide respeto hacia los liguistas por no estar en la disputa por el título del Apertura 2022.

«Yo la vez pasada lo dije, que nosotros no podemos meter a Alajuela en este tema, porque sería una falta de respeto con una institución, sería irrespetarlo. Yo creo que Herediano está con fuerza de hace tiempos, porque el fútbol se mide por estadísticas, Herediano en los últimos 10 años es el que más ha clasificado y más semifinales de campeonato tiene, Herediano tendría que tener esa fuerza, no estoy hablando de primero, segundo o tercero, pero si tendrían que darle los méritos que ha tenido Heredia en los últimos 10 años con todo lo que ha hecho deportivamente, obviamente con un gran equipo de trabajo. Ya se medirá quién primero o segundo, pero Alajuela no tiene vela en el entierro y hay que respetar la institución«, afirmó Medford.