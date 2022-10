Medford pide respeto hacia el equipo que nació grande

Redacción – El polémico entrenador del Team, Hernán Medford, está cansado de que se minimice al Herediano y su fantástico invicto, por eso señala que la prensa prefiere hablar del Saprissa pese a que tienen menos juegos sin perder que el cuadro florense.

Fiel a su estilo controversial, el timonel del equipo que nació grande dice estar feliz por comandar al equipo con más semifinales en los últimos años, pero eso sí, pide respeto para el Herediano, ya que siempre tratan de bajarles el piso.

Incluso, Medford señaló que Team no vende y eso lo entiende, pero no comprende como todavía cuestionan a sus pupilos por haber empatado 0-0 en la ida de la serie ante Puntarenas FC, club al que el Pelícano cree que muchos irrespetan pese a su gran nómina.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y señala que los medios de comunicación prefieren echarle flores al Saprissa por tener 12 partidos sin perder, antes del cuadro rojiamarillo que no ha perdido en todo el campeonato.

«Estoy tan feliz por estar en una semifinal y Herediano en otra semifinal, el equipo que ha llegado a más semifinales en los últimos años, el equipo que terminó invicto, hay otro equipo invicto con menos juegos y de ese si hablan constantemente, pero Heredia está invicto desde que empezó el torneo, ah cierto que Heredia no vende y ahí entiendo a la prensa, después dicen que porque me pongo así, esto no es fácil», afirmó Medford.

Las declaraciones de Medford se han hecho virales en redes sociales, debido que fanáticos de Saprissa han aprovechado para burlarse del timonel de 54 años.