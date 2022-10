Ruiz marcó el gol del Herediano en Tibás

Redacción – Aunque no le gusta hablar de individualidades del Herediano, Hernán Medford hizo la excepción con John Jairo Ruiz, a quién le hizo campaña y considera que tiene nivel apto para ser convocado a la Selección Nacional para el Mundial de Catar.

Medford está encantado con el gran momento de Ruiz, que vive un momento de ensueño en el campeonato nacional, donde Herediano está a 90 minutos de terminar como campeón invicto y así llevar su trofeo número 30 a sus vitrinas.

John Jairo fue el autor del gol del Tigre en La Cueva, que vibró con un 1-1 en el primer round de la final, que tiene al Team florense con la ilusión de ser campeones.

Ruiz ha encontrado una enorme regularidad en las filas florenses, donde se ha consolidado como uno de los hombres de confianza para Hernán Medford. Incluso, ya suma cuatro goles y dos asistencias en 14 juegos que demuestran su gran constancia.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y afirma que como aficionado a la Selección Nacional tiene derecho de pedir un llamado para John Jairo Ruiz.

«No me gusta hablar individualmente de los jugadores, pero por la calidad y por lo que ha hecho es candidato a La Sele, John Jairo Ruiz. No es presión, pero yo como aficionado a la Selección Nacional tengo derecho», afirmó Medford.

Esas declaraciones del Pelícano demuestran la enorme confianza que le tiene el timonel al atacante de 28 años, que buscará ayudar al Team a dar la vuelta olímpica este próximo sábado 22 de octubre a las 8:30 pm en el Estadio Coyella Fonseca.