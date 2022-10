Timonel se cansó de minimicen al Herediano

Redacción – El polémico entrenador del Team, Hernán Medford, afirma que la gente tira más arriba otros equipos como Alajuelense o Saprissa, debido que el Herediano no vende tanto como sus más enconados rivales que están en la otra semifinal.

Medford se molestó por las críticas de la prensa, que le recordaron que el equipo que nació grande podría quedar fuera si empatan con goles ante Puntarenas FC, por lo que el timonel señala solo con Herediano se preocupan por el gol de visita.

Incluso, el Pelícano afirma que en los medios de comunicación no se dice nada sobre Saprissa que también empató en la otra serie ante La Liga, pero como es el Team deben buscarle el lado polémico para vender la noticia del invicto.

Lea también: Coito cree que semifinal de vuelta será un gran espectáculo por calidad de jugadores

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y dice que son el único equipo del mundo que no estuvo bien por empatar en la ida de las semifinales, por eso pidió respeto al Puntarenas y avisa que el Team buscará la clasificación en su casa.

«Solo con Heredia se preocupan del tal gol de visita, no he visto visto a la prensa hablar del gol de visita en la otra semifinal, no los vi diciendo que el equipo que sacó el empate tuvo un mal resultado, todos decían que eran bueno, con Herediano solo ese tema, lo que tiene que hacer Heredia es ir a ganar. Ese gol de visita solo va servir con un marcador empatado con goles, somos el único club del mundo que no estuvo bien por empatar la ida en un lugar tan difícil como Puntarenas.

El empate de Heredia estuvo más o menos, lo que pasa es que la prensa irrespeta a Puntarenas FC, porque Puntarenas fue un gran equipo y su afición es de las mejores, el ambiente de Puntarenas es complicado y para nosotros sacar un empate fue excelente y tenemos que demostrarlo el sábado, hay dos semifinales y empecemos a ser parejos, sé que por edición tiran más arriba otros equipos, como Herediano no vende y los entiendo, tengo amigos periodistas que me lo han explicado, el empate de Heredia no sirvió para nada pero en la otra serie sí», afirmó Hernán Medford.