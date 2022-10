Redacción – ¡El mejor del mundo! El francés Karim Benzema arrasa en votaciones y gana el balón de oro 2022 para así agrandar su enorme currículo deportivo.

Su enorme labor en las filas del Real Madrid ayudó al «Gato» para llenarse de gloria y así llevar a sus vitrinas su primer balón dorado a sus 34 años. El francés Zinidine Zidane fue el encargado de entregarle la condecoración a su compatriota.

Este 17 de octubre tuvo lugar la edición número 66 del Balón de Oro 2022. El trofeo se entregará en el Teatro del Châtelet de París (Francia).

En 2021 pasado este galardón fue para Messi, que sumó así su séptimo trofeo. Ahora en la edición 2022, el astro argentino del PSG ni siquiera fue elegido entre los nominados.

Ahora en este 2022 se llenó de gloria el francés Karim Benzema, que superó en las votaciones por figuras de la talla de Robert Lewandowski, Sadió Mané, Vinícius Júnior, Luka Modric, Erling Haaland y Cristiano Ronaldo, eso sí este último quedó en el lugar 20.

El calendario se basa a partir de ahora en la temporada, no en el año natural. La lista no solo la establecerán periodistas de France Football y L’Équipe, sino que se sumará Didier Drogba, embajador del Balón de Oro, y dos periodistas que mejor ajustaron sus votos.

Top 10 en el Balón de Oro:

Otros jugadores con premios:

