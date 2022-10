Sequeira no cuenta con la confianza de su entrenador

Redacción – ¡Mismo problema de Navas! No solo el halcón la pasa mal por no ver acción en su club, ya que Patrick Sequeira también vive un angustiante rato y es que no ha visto minutos en el Club Deportivo Lugo de la segunda división de España.

Muchos ticos desean que Sequeira vaya al Mundial de Catar 2022 como tercer portero, pero parece que la situación no está sencilla para el arquero de 23 años, debido que no ve minutos en el cuadro ibérico.

Ya van 10 jornadas de la categoría de plata de España y Patrick no ha jugado ni un solo minuto, debido que el ibérico Óscar Whalley es el titular indiscutible en el arco del Lugo, que no vive un buen inicio de campaña al estar en la casilla 20 con 9 puntos.

Incluso, este pasado 12 de octubre el Lugo perdió 1-0 ante Las Palmas y complicó su situación. Sequeira se quedó en el banquillo durante todo el partido. La nula confianza que le ha dado el técnico Hernán Pérez Cuesta le ha costado al tico ver minutos.

Pese a que el arquero formado en Saprissa tiene condiciones de sobra para ir a la Copa del Mundo, no ver acción en su escuadra le podría costar el boleto a Catar 2022, ya que hay una franca lucha entre otros cuida palos para estar en el Mundial.

Arqueros como Leonel Moreira y Aarón Cruz son otros que están empujando para ir como tercer portero a la justa universal, debido que Keylor Navas irá como arquero titular y Esteban Alvarado se colaría como segundo arquero de La Sele.

Eso sí, Patrick Sequeira tiene algo a su favor es que estuvo en la última gira de la Tricolor por Asia, donde jugó seis minutos en el empate de 2-2 ante Corea del Sur y disputó 45 minutos en la victoria de 2-1 de Costa Rica ante Uzbekistán.

Por ello, habrá que esperar que decisión toma Luis Fernando Suárez, que será el responsable de confeccionar una lista de 26 jugadores que dejarán la vida en la cancha en el Grupo E del Mundial, donde La Sele se medirá a España, Alemania y Japón.