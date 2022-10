Infracción es sancionada con una multa de ₡56.000.

Redacción – La poca visibilidad que pueden generar las lluvias en cualquier momento es motivo para que los conductores enciendan las luces de sus vehículos inclusive desde tempranas horas del día.

Situación que no todos los choferes cumplen, por lo que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) hacen un llamado para que cumplan con esta medida.

Debido a que la misma puede hacer la diferencia y terminar evitando un accidente de tránsito en las vías del país.

Inclusive, el mal uso de las luces es sancionado por la Policía de Tránsito con un parte de ₡56.000, esto también aplica para ocasiones en las que un conductor encandila a otro con las luces altas.

Esto tanto en casos que un chofer utiliza las luces altas y encandila al ocupante del vehículo de adelante, o también en momentos que dos vehículos se encuentran de frente por ir en sentido contrario.

«Tenemos un serio problema de aprendizaje, en el que venimos insistiendo para cambiar hábitos, y es que algunos conductores no encienden las luces durante el día, pese a que las condiciones no son las mejores, en cuanto a visibilidad. Así, vemos vehículos con las luces apagadas pese a que van en medio de un fuerte aguacero, a que está oscuro o a que hay neblina, por dar unas ideas. También, a veces, a las 5:30 de la tarde está sumamente oscuro y no encienden las luces”, apuntó el director de la Policía de Tránsito, Alexander Solano.

Las autoridades señalan que las luces no son solo para ver el camino, sino para ser visibles ante los demás actores viales, sean ciclistas, peatones u otros conductores.

Durante el presente 2022 un total de 1.544 conductores recibieron una multa por violentar el artículo 103 de la Ley de Tránsito, mismo que es el que habla sobre el uso correcto de las luces del vehículo.