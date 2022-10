Campos dará a conocer su renovación en los próximos días

Redacción – ¡No se moverá del Saprissa! Jeaustin Campos afina detalles para su renovación con el Monstruo, donde el timonel ha realizado un notable trabajo que tiene muy felices e ilusionados a todos los fanáticos de la institución de San Juan de Tibás.

Campos está muy contento a la cabeza del proyecto del Saprissa, donde ha potenciado mucho al equipo, que ya tiene más de 10 partidos sin perder en el torneo y llega a la semifinal de vuelta con la ilusión de eliminar al León tras el 0-0 de la ida.

En medio de la preparación para el encuentro de este viernes 14 de octubre a las 8:00 pm, el estratega se ha reunido varias veces con Ángel Catalina, con quién ha estado de acuerdo en varias cosas del nuevo contrato para su renovación.

La afición del Monstruo está deseosa de saber si el entrenador se queda o no, debido que hace días atrás se dio el rumor de que equipos de Bolivia estaban interesados en el DT, que tiene como prioridad seguir en el Saprissa, donde está haciendo un proceso.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y afirma que está a pocos detalles de firmar su nuevo ligamen con el cuadro morado, donde está muy feliz y desea seguir realizando una gran gestión en el equipo más grande del país.

«Depende de varios factores lo de mi renovación, pero ya conversé con don Ángel Catalina al respecto y no creo que sea difícil que podemos coincidir en todo o gran parte, creo que no va ver ningún problema. Lo otro es que por supuesto me ha tocado arrancar procesos y esta es mi tercera gestión con Saprissa y ya tenemos seis meses, arrancamos un proceso han visto a Álvaro Zamora, Julián González y Fabricio Alemán, ya empezamos a trabajar en ese proceso que a nosotros como entrenadores también se nos responsabiliza o al menos yo me responsabilizo de mi trabajo, es un proceso a nivel de resultado y club que me debo, tengo que honrarlo con mi labor, entonces yo espero y me siento muy a gusto trabajando acá en Saprissa. En las próximas horas don Ángel tendrá todo listo y después darle todas las fotos a él», afirmó Jeaustin Campos.