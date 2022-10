Ruiz buscará retirarse como campeón con el León erizo

Redacción – El respetado técnico argentino del Olimpia de Honduras, Pedro Troglio, se deshizo en elogios hacia Bryan Ruiz, a quién cataloga como uno de los jugadores más dotados de Alajuelense de cara a la Gran Final de Liga Concacaf 2022.

Troglio está encantado por tener la oportunidad de comandar al cuadro albo en esta serie ante el León rojinegro, ya que serán los dos últimos encuentros del Capi con la camiseta de La Liga de forma oficial.

Es por ello, que el timonel sudamericano tiene bien estudiados a los manudos y afirma que si Ruiz sale como titular en el Estadio Chelato Uclés, los erizos serán ofensivos pero si el Capi va a la banca jugaría con Cubero haciendo una labor más defensiva.

Incluso, Troglio es consciente lo que representa el mediocampista de 37 años para Alajuelense, por eso le ilusiona saber que viajó a Honduras para jugar la final regional, lo cuál habla de las ganas de Ruiz por aportarle a los manudos en esta definición.

Pedro Troglio habló en conferencia de prensa y le echó flores al 10 liguista, a quién considera como uno de los jugadores más dotados, por eso cree que es distinto, sumado a que considera que los erizos tienen un ataque poderoso.

«Me imagino y tengo entendido que van a ser los últimos partidos de Bryan Ruiz, es claro que quiera estar en una final más allá de los problemas de espalda que tiene para los viajes, me imagino que su ilusión es estar en los dos partidos, ahora veremos si va de entrada o no va entrada, si juega el primer o segundo tiempo. Pero tenemos en cuenta que es uno de los jugadores más dotados de La Liga, distinto y con su historia y es claro que es un compromiso para nosotros tener cuidado.

Sin distraernos lo que nos brinda Celso Borges, Aarón Suárez, Johan Venegas arriba y Góndola mismo, creo que Alajuelense es un equipo muy poderoso de mitad de cancha hacia adelante en lo ofensivo, como todo equipo que vuelca a la ofensiva es peligroso, que hay que tenerlo en cuenta y estar muy atentos», afirmó Pedro Troglio.

Ruiz viajó por primera vez de visita con La Liga al torneo del área, ya que anteriormente no lo hizo cuando los comandados por Coito visitaron El Salvador, Panamá y Honduras. La ida de la final del área será este miércoles a las 7:00 pm.