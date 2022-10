Hernández es muy querido por la afición naranja

Redacción – Puntarenas FC no quiere que Anthony Hernández, su gran joya se vaya a un club grande del país y por eso blinda con un nuevo contrato al delantero de 21 años, que ha demostrado un gran nivel en el cuadro naranja.

Hernández llegó a un acuerdo con la directiva comandada por Héctor Trejos para renovar hasta el Clausura 2025, donde buscará seguirle dando alegrías a los porteños.

En su nuevo contrato se le da la posibilidad al atacante de que si le sale una oferta del extranjero, poder irse a seguir sus sueños. Pero si no es así, su idea es continuar en el equipo que le abrió las puertas cuando ningún otro equipo lo hizo en el pasado.

Su picardía para enfrentar a los rivales, fuerza para marcar, intensidad con el balón dominado y velocidad descomunal lo hacen un jugador con una enorme proyección, gracias a que el número 11 chuchequero ha sacado a relucir que su talento no es casualidad.

La afición porteña está con una enorme sonrisa al ver la renovación de «Pikachu» como es apodado, que a su corta edad tiene personalidad y por eso no es casualidad que haya sido convocado a La Sele en la gira por Asia, donde incluso anotó ante Uzbekistán.

Anthony Hernández dejó saber su enorme felicidad por renovar con el Puntarenas FC, equipo con el que está sumamente agradecido por todo lo que le han dado.

«Si decidí quedarme es porque yo quiero jugar y seguir demostrando, no solo porque La Liga o Saprissa, de hecho tuve varios clubes que me llamaron pero casi no los atendía porque estaba muy concentrado en las semifinales, todavía lo estoy y les dije que no los iba atender todavía, que estaba muy concentrado y quería meterme de lleno con el equipo. Si tuve muchas llamadas de muchos equipos del país. Me di cuenta que llegaron visores y si algún día se llega a dar la oportunidad, ahí mi contrato y si se da estaría contento, pero de momento feliz de seguir en Puntarenas», afirmó Hernández.

En el presente Apertura 2022, Hernández suma 922 minutos en 13 partidos jugados, donde ha marcado un gol. Su constancia ha hecho que el atacante tenga grandes posibilidades de estar en el Mundial de Catar 2022 con La Sele.