Pinto buscará sacar a flore el barco del Cali

Redacción – El respetado entrenador colombiano, Jorge Luis Pinto Afanador, recordó en su presentación como entrenador del Deportivo Cali de Colombia que fue quinto del mundo con La Sele en el 2014 y que ha ganado en los países donde ha estado.

Pinto fue presentado en el cuadro cafetero, donde tienen gran expectativas con el arribo del timonel que llega con un cuerpo técnico de su confianza, así como con la aprobación absoluta de Luis Fernando Mena, presidente del Cali.

La tarea del técnico de 68 años no será sencilla, debido que el cuadro verdiblanco es último de la primera división colombiana al sumar solo 8 puntos en 15 jornadas, donde solo registra un triunfo, cinco empates y nueve caídas.

Echando mano de su disciplina característica y arduo trabajo, Pinto espera sacar el barco del Deportivo Cali a flote, por eso le pidió a los fanáticos al club ilusionarse, ya que él desde que se pone la camiseta de un equipo la ama y defiende a muerte.

Jorge Luis Pinto tuvo este 4 de octubre su primer entrenamiento con su nuevo equipo y en la conferencia de prensa de su presentación le pidió a sus jugadores ser correctos, así como sacar a relucir su currículo al mando de Costa Rica en Brasil 2014.

«Soy duro en las respuestas, no dijeron que fui cuarto en los Juegos Olímpicos con Honduras, con Costa Rica fui quinto del mundo en 2014 y he ganado en los países donde he estado, eso no lo dijeron, perdónenme. Todo muy bien con los muchachos, muchos me conocen y les dije quién soy yo, soy un hombre pulcro y que ama la camiseta que dirige, quiero que mis jugadores hagan lo mismo, que sean correctos y que sean honestos con la institución, que amen esta camiseta del Deportivo Cali», afirmó Jorge Luis Pinto Afanador.

El debut del timonel respetado y querido en Costa Rica será ante nada más y nada menos que contra Alexandre Guimaraes, técnico tico del América de Cali, en el clásico de la ciudad caleña el domingo 9 de octubre a las 4:35 pm hora tica.