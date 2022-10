Pipo es uno de los capitanes de Alajuelense

Redacción – El veterano zaguero rojinegro, Giancarlo «Pipo» González, afirma que juega en La Liga por la camiseta y amor por la institución, por eso siempre se entrega a tope, lo cuál quedó demostrando en la ida de las semifinales ante Saprissa.

La igualdad de 0-0 en la ida de las semis entre manudos y morados hace que todo se defina en La Cueva, luego de que tanto Leonel Moreira como Kevin Chamorro protagonizaran actuaciones fabulosas bajo los tres palos.

Pero otro jugador que se robó los reflectores por González, que frenó por completo a Luis Paradela y Javon East, que vieron como veterano defensor de 34 años realizó fantásticas coberturas, barridas limpias para sacar el balón y gran aplicación en la zaga.

Incluso, fue tan notable su trabajo en la línea defensiva que los propios manudos aplaudieron por todo lo alto las gradas a Giancarlo, que siempre ha creído en su labor con el León, donde ya dejó las críticas atrás para ser un bastión en el esquema de Coito.

Giancarlo González habló con AMPrensa.com y señala que se siente muy bien, por eso siempre se va entregar a tope en pro del equipo de sus amores, Alajuelense.

«La verdad que yo siempre he creído en lo que hago, me siento bien y con ritmo de partidos, yo juego en La Liga por amor a la camiseta, por eso me entrego a tope, siento que tuve buenas coberturas y buenos mano a mano, fue un partido más para mí y gracias a Dios sacamos la tarea en el sentido de dejar el cero atrás», afirmó Pipo González en charla con AMPrensa.com.

Para el número 22 del León, la visita a Tibás será muy complicada, pero aún así, en el plantel rojinegro confían en dar la campada y clasificar a la final.