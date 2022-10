González termina contrato en diciembre con el León

Redacción – El veterano zaguero del León, Giancarlo González, afirma que aún se siente bien físicamente y por eso deja claro que todavía no piensa en el retiro de las canchas, pese a que muchos creen que ya «Pipo» está acabado.

González ha sido uno de los jugadores más cuestionados por el liguismo, luego del fracaso erizo en el Apertura 2022, donde en Alajuelense agudizaron su mala racha tras sumar apenas un título en los últimos 18 torneos cortos.

A pesar de todo lo que se dice en redes sociales, «Pipo» es uno de los capitanes del León donde está tranquilo, debido que sabe como se trabaja en la institución, por eso considera que deben ser humildes e ir en busca de la Liga Concacaf.

A sus 34 años, el zaguero está a la espera de saber si va renovar o no con el equipo de sus amores, ya que su contrato termina en diciembre, por lo que está a la expectativa de reunirse con Antonio Solana, gerente deportivo manudo para resolver su futuro.

Giancarlo González dice que por su mente aún no pasa el retiro de las canchas y por ello, que señala su deseo de continuar defendiendo en la cancha Alajuelense.

«Yo estoy tranquilo porque sé como trabaja La Liga y mis compañeros, trabajamos muy honradamente y obviamente todos nos preguntamos porque no se nos da ese campeonato o porque no podemos lograr el triunfo, son cosas que uno no se explica. No se nos ha dado el título, hay que ser humildes y tratar ver las cosas que estamos haciendo mal para luego el otro torneo estar peleando finales.

Vamos a insistir hasta que no se nos de. Yo tengo contrato con La Liga hasta diciembre, estoy tranquilo porque trabajo honradamente, al final las personas que trabajan Dios siempre es justo con ellas, estoy tranquilo por lo que pase con mi futuro y veremos que decisiones toma al club y obviamente uno las va entender. Yo vine a Costa Rica para jugar en La Liga, me siento bien físicamente y no pienso en el retiro todavía«, afirmó Pipo González a Deportivas Columbia.