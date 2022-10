Retana espera que todo se le de al Herediano

Redacción – El reconocido presidente del Herediano, Juan Carlos Retana, afirma que el resultado de 0-1 a favor de Saprissa en la vuelta y 1-2 global que obligó a una Gran Final Nacional, el mandamás florense señala que eso les pica más.

Retana afirma que en el camerino florense están tranquilos y trabajarán arduamente para poder conseguir ese ansiado título 30, el cuál no pudieron festejar este pasado 22 de octubre, donde ya tenían toda una fiesta montada en las gradas del Colleya Fonseca.

Desde la óptica del mandamás rojiamarillo ir a la Gran Final Nacional era una de las posibilidades, por lo que asumen con gran responsabilidad estar en esta instancia que hará que se realicen dos encuentros más entre morados y heredianos.

Una anotación de Orlando Sinclair fue lapidaria para el equipo que nació grande, pese a ello, Juan Carlos Retana habló con la prensa deportiva y afirma que se pican más de cara a los próximos dos encuentros que sostendrán ante Saprissa.

«El resultado nos une más y nos pica más, nosotros siempre somos peligrosos, era una de las posibilidades ir a Gran Final porque estamos jugando contra un gran equipo y no estamos jugando solos, son once contra once. Esta es una de las tantas posibilidades que se podía dar como podía hacerse que se extendiera el encuentro o nos fuéramos a penales, ósea todo se da. Estamos tranquilos y fuertes», afirmó Juan Carlos Retana.

La serie entre florenses y morados iniciará el próximo domingo 30 de octubre a las 4:00 de la tarde en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.