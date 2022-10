Retana le mandó un claro mensaje al Monstruo

Redacción – El reconocido presidente florense, Juan Carlos Retana, es consciente que Saprissa tiene un gran envió anímico, pero señala que no sabe si a los morados les va alcanzar para poder ganar la copa 37 en la Gran Final Nacional.

Retana confía en la calidad del equipo que nació grande para poder sacar la tarea ante el Monstruo, que obligó a dos partidos más tras ganar con cifras de 1-2 la final de la segunda ronda y así apagarle la fiesta al Herediano este pasado 22 de octubre.

Los florenses dejaron ir su invicto de 19 partidos en el campeonato y es por ello, que el Team dejaron ir el chance de salir campeones sin perder. Pese a esa situación y el duro golpe, en el cuadro rojiamarillo confían en ganar su copa 30.

Juan Carlos Retana habló con la prensa deportiva y afirma que su equipo está acostumbrado a jugar fases finales, por eso confía en sacar la tarea ante Saprissa, que buscará demostrar su jerarquía contra los comandados por Hernán Medford.

«Este equipo está acostumbrado a estas cosas, no es la primera final que juega y que se ha enfrentado a esto, hicimos los méritos y puntos, si fracasaba el plan A que era ganar ahora teníamos una oportunidad más y la vamos aprovechar. Ellos sabían que tenían que ganar los dos partidos para poder forzar a una Gran Final Nacional, Saprissa tiene un envión anímico, pero no sé si les va alcanzar. ¿De que sirvió el invicto? si no se gana de nada sirve y si no se gana la Gran Final de nada sirve, considero que trabajamos para ganar, pero las circunstancias no se nos dieron», afirmó Juan Carlos Retana.

La ida de la Gran Final Nacional será el próximo domingo 30 de octubre a las 5:00 de la tarde en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá que lucirá un lleno espectacular.