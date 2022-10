Redacción-Seis semanas en el cargo fue lo que duró la primera ministra Británica, Liz Truss.

«Dadas las circunstancias, no puedo llevar a cabo este mandato que me hicieron en el partido. Le acabo de notificar al Rey que renuncio como líder del partido conservador», explicó Truss.

Asimismo, al renunciar, Liz Truss se convierte en la primera ministra del país que menos tiempo ha estado en el cargo, con apenas seis semanas de mandato.

Por otro lado, Truss afirmó que le presentó su renuncia al rey Carlos III y que dentro de una semana se realizará una elección de liderazgo.

«El negocio del gobierno depende de que la gente acepte la responsabilidad de sus errores. Fingir que no hemos cometido errores, seguir adelante como si todo el mundo no viera que los hemos cometido y esperar que las cosas se arreglen por arte de magia no es una política seria», comentó Suella Braverman, la secretaria de Interior de Truss.