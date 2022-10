Vargas explicó su dolencia tras juego de Millonarios

Redacción – ¡Respira La Sele! Juan Pablo Vargas dice estar bien y afirma que su lesión no fue demasiado grave, por lo que espera estar pronto de vuelta con Millonarios de la primera división de Colombia.

Vargas encendió las alarmas de muchos ticos, luego de que este pasado 22 de octubre saliera en camilla del juego de los embajadores ante Deportes Tolima sobre el minuto 42, generando así una ola de comentarios en redes sociales.

Pero tras finalizado el encuentro, el zaguero tico de 27 años explicó que su lesión de trata de un esguince grado uno o dos, no es algo demasiado grave para él.

«Estoy bien, no fue algo demasiado grave y existe el dolor en el momento, que no le permite a uno continuar porque sabe que hay un compañero al 100% y uno con un dolor así está mermado en su esfuerzo y capacidad, además con la precaución de que no vaya a empeorar en algunas jugadas y cuando volví entrar, quise ingresar intente dar un pase y me siento limitado en la movilidad del tobillo, por eso preferí pedir el cambio para evitar que fuera algo más grave», afirmó Juan Pablo Vargas.

Juan Pablo Vargas habla de su lesión en el partido Tolima vs. Millonarios. ¡Atención Costa Rica y Luis Fernando Suárez! pic.twitter.com/Tl1CCEEkBG — WillyRodríguez (@WillyRodri13) October 23, 2022

Esta noticia le da tranquilidad a muchos costarricenses, ya que el zaguero no corre peligro de perderse la Copa del Mundo, por la cuál ha trabajado arduamente. Se espera que su rehabilitación sea de al menos ocho días.

Juan Pablo fue fundamental en la Selección Nacional durante toda la eliminatoria, donde mostró carácter y una gran calidad que le hizo ganarse un lugar en las convocatorias de Luis Fernando Suárez que confía plenamente en él.