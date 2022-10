Considera que eliminar la prohibición sería un golpe para el narcotráfico.

Redacción – Pese a no estar de acuerdo con que las personas consuman marihuana para fines recreativos, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, firmó este miércoles un proyecto para legalizar esta práctica en el país.

Documento que ahora irá a dar a las manos de la Asamblea Legislativa, lugar en el que la propuesta será analizada, discutida y votada por los diputados.

Según el mandatario, el objetivo de esta propuesta es regular una práctica que hoy en día se realiza con mucha normalidad pero al margen de la ley.

Aspecto por el cual el ocupante de la silla presidencial quiere darle un giro a este panorama y darle un golpe al narcotráfico.

Inclusive, la máxima autoridad de Casa Presidencial comparó el tema de la marihuana recreativa en el país con prohibición hacia el consumo de alcohol que se vivió en los Estados Unidos durante el siglo pasado.

Regulación que Chaves señala terminó por darle un gran poder y riqueza a quienes mercadeaban este producto siendo prohibido.

«Reconozcamos la realidad, sigamos el camino de los países racionales, algunos estados dentro de los Estados Unidos que la han legalizado, Uruguay y países muy modernos en Europa, también ciertas jurisdicciones en México para reconocer la realidad de que esto ocurre, regularlo y que el Estado, es decir la sociedad tenga control de quién, cómo, dónde, bajo qué condiciones se puede consumir esto, vender y producir de manera legal».

«Me queda claro que este no es un tema fácil para mucha gente, muchísima gente de buena fe tiene dudas».

«La evidencia científica es clara, los Estados Unidos trataron de prohibir el consumo, producción, comercialización y venta de alcohol ¿y quién salió? Al Capone, ¿quiénes se hicieron ricos? los mafiosos de Chicago que todos hemos visto en películas, ¿quién se está haciendo rico aquí en Costa Rica con esto?»

«Yo le ruego a quienes tienen dudas, analícenlo, este es un tema que merece un escrutinio y debate nacional y le pido respetuosamente a la Asamblea Legislativa que pueda analizar este proyecto y que mantenga un debate técnico y racional para al final del día decidir qué va a hacer esta sociedad sobre algo que está ocurriendo todos los días en muchísimas partes».

«¿A mí me gusta? No, a mí no me gusta que los jóvenes fumen marihuana, ni que lo viejos tampoco, yo personalmente no la consumo, pero es una realidad que debemos enfrentar», manifestó Chaves.