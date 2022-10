Asegura que su predecesora no se ha reunido con el actual canciller, Arnoldo André Tinoco.

Redacción – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, evita dar un veredicto sobre la postura que tendrá su Gobierno con el posible interés de la exmandataria Laura Chinchilla en ocupar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Cargo que la expresidenta trataría de ocupar, por lo que estaría en búsqueda de que actual administración le dé su bendición para optar por el puesto.

Respaldo que el actual ocupante de la silla presidencial no descarta, pero tampoco se lo asegura a la reconocida mujer de la política nacional.

Inclusive, Chaves hasta reveló que el próximo viernes se estaría reuniendo con Chinchilla en horas de la tarde.

Oportunidad que el mandatario cree es para hablar sobre este interés de la expresidenta, quien semanas atrás se separó por tiempo indefinido del Partido Liberación Nacional (PLN).

«Sí, me pidió una cita».

«La tengo que meditar mucho, y francamente no estoy seguro que lo vayamos a hacer, es un tema que hay que conversar, meditarlo mucho y haremos lo que sea mejor para le bienestar del país, no para beneficiar a una persona, y en ese contexto haré la valoración y como lo digo no me estoy comprometiendo a apoyarla aunque ya ella pidió la cita para venir, entiendo, creo, a solicitar el apoyo, en vista de mi calendario creo que es el viernes en la tarde y tendremos esa conversación, pero no estoy adelantando ningún criterio al respecto, lo veo con reserva», apuntó Chaves este miércoles en conferencia de prensa.